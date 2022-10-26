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Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden araç kiralama ihalesine ilişkin açıklama:

AA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, bir gazetenin internet sitesinde, araç kiralama ihalesine ilişkin yer alan haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden araç kiralama ihalesine ilişkin açıklama:

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, bir gazetenin internet sitesinde, araç kiralama ihalesine ilişkin yer alan haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, daha önce ihalesi yapılan ve süresi tamamlanan ihalenin sona ermesi nedeniyle belediye tarafından belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralama ihalesinin yenilendiği belirtildi.

Söz konusu ihalenin ilk defa yapılan bir ihale olmadığı, ihalenin 237 Sayılı Taşıt Kanununa istinaden yapıldığı ve binek araçların yerli üretim oranının asgari yüzde 50 olma şartı göz önünde bulundurularak kiralama gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, önceki ihale kapsamında araç sayısı 100 iken Cumhurbaşkanlığı'nın "Tasarruf Genelgesi" de dikkate alınarak belediye hizmetlerini aksatmayacak şekilde araç kiralama sayısının 92'ye düşürüldüğü ve 22 aylık süreli olarak alım gerçekleştirildi vurgulandı.

Kiralanan araçlar içerisinde makam aracının bulunmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kiralanan araçların 5'i otomatik vites olmak üzere 23'ü binek (Egea marka) 45'i camlı kamyonet, 6'sı minibüs, 10'u çift kabin kamyonet, 7'si tek kabin kamyonet ve 1 engelli aracıdır. (Ford marka) araç cinslerinden de görüleceği üzere tüm araçlar belediyemiz denetim ve diğer belediyecilik hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla kiralanmış olup bu araçlar arasında makamda kullanılacak özellikte araç bulunmamaktadır. Ayrıca ihaleye katılımın arttırılması amacı ile ihale gruplar halinde ayrılarak 7 kısım olarak ihale edilmiş olup, bu kapsamda 13 teklif verilmiştir. Toplam yaklaşık maliyet 29 milyon 252 bin 303 lira 67 kuruş olup ihalemizin açık ihale ve kısımlı olarak yapılması sonucu toplam ihale bedeli 16 milyon 12 bin 763 lira 21 kuruş olarak geçekleşmiş ve bunun sonucunda 13 milyon 240 bin lira tasarruf sağlanmıştır. Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili, Mardin Valiliği tarafından tahsis edilen makam aracını kullanmaktadır. Mardin Valiliğine Büyükşehir Belediyemiz tarafından makam aracı tahsisi söz konusu olmamıştır. Söz konusu internet sitesi haberi ile ilgili kurumumuz tarafından hukuki süreç başlatılmıştır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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