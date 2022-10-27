Mardin Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, bu yıl 8. düzenlenen Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı açılış törenine katıldı.

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumların desteğiyle düzenlenen fuar, Kızıltepe ilçesinde bir alışveriş merkezinin fuar alanında açıldı.



Vali Mahmut Demirtaş, açılışta yaptığı konuşmada, fuarın uluslararası düzeye gelmesinin Mardin için büyük bir başarı olduğunu dile getirerek, fuarın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Fuarların üretilen ürünlerin tanıtılmasında ve pazarlanmasında en önemli noktalardan biri olduğunu kaydeden Demirtaş, "Dünyanın her yerinde fuarcılık çok gelişmiştir. Hem üretimi artırmak hem istihdamı artırmak hem de satışı arttırmak içindir. Fuarlar satışı yapılacak geliri artırarak bu da daha büyümemizi sağlamak amacıdır." dedi.



Daha sonra Demirtaş ve beraberindekiler stantları gezdi.







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