Mardin'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

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MARDİN (AA) - Mardin'de hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan N.A. saklandığı evde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.





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