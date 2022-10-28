Mardin Valisi Demirtaş'tan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajı

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.



Demirtaş mesajında, bugün büyük Türk milleti olarak şanlı tarihin önemli dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in kuruluşunun, bin yıldır bu coğrafyada var olan asil milletin, sonsuza dek bu topraklarda yaşayacağının tarihe altın harflerle not düşülmesi olduğunu kaydeden Demirtaş, şöyle devam etti:



"Anadolu'ya akın eden işgalci devletlerin karşısında büyük bir kararlılıkla durarak canını siper eden aziz milletimiz, gösterdiği cesaretle tarihe unutulmayacak bir destan daha hediye etmiş, kadını erkeği, yaşlısı ve genciyle milletimizin her bir ferdi bu destanın unutulmaz kahramanları olmuştur. İstiklal Harbimizin neticesinde elde ettikleri başarılarla işgalci devletlere büyük bir hezimet yaşatan milletimiz, muhteşem zaferi Cumhuriyetle taçlandırmış, 29 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde çağdaş ve güçlü bir ülke oluşturma yolunda en önemli adım atılmıştır."



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