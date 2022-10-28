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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hububat sektörü temsilcileri Mardin'de buluştu

AA

Hububat sektörü temsilcileri Mardin'de buluştu

MARDİN (AA) - Mardin'de Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğince gerçekleştirilen "Hububat Sektör Buluşması" programında sektör temsilcileri bir araya geldi.

Vali Mahmut Demirtaş, bir otelde düzenlenen programın açılışında, sektör buluşması toplantılarının gelenekselleşmesi, belli bir takvim dahilinde sürdürülmesinin karşılaşılan sorunların çözümüne önemli bir zemin oluşturacağına inandığını söyledi.

Gıda ve beslenme ihtiyaçlarının giderilmesi, istihdam ve ihracat gibi ekonominin en temel başlıklarını tarım sektörünün oluşturduğunu kaydeden Demirtaş, toplam tarım alanı 326 bin 168 hektar olan Mardin'de 20 bin 977 çiftçiyle tarımsal faaliyetleri yoğun bir biçimde sürdürdüklerini vurguladı.

Ülke üretim miktarlarına Mezopotamya'nın bereketli topraklarından ciddi katkıda bulunduklarının altını çizen Demirtaş, şöyle konuştu:

"Mısır üretiminde 788 bin tonla 4. sırada yer alan kentimiz, buğday üretiminde 910 bin tonla, kırmızı mercimek üretiminde 24 bin tonla ülke sıralamasında 5. sırada yer alıyor. 57 bin tonluk pamuk üretimiyle de Mardin 9. sıradaki yerini koruyor. Kentimiz aynı zamanda un ve bulgur üretimi ve ihracatında da ülke sıralamasının üst basamaklarında bulunuyor. Yaklaşık 784 bin tonluk un üretimiyle ülkemize 380 milyon dolarlık girdi sağlayan kentimiz, yaklaşık 48 bin tonluk bulgur üretimiyle de 21 milyon dolarlık ihracatın gerçekleşmesini sağlamıştır."

Demirtaş, kent ve bölge ekonomisinin lokomotifi hükmündeki tarım sektörünün, tarım teknolojisinin bugün geldiği noktada ihtiyaç duyduğu ekipmanın sağlanması ve insan kaynağının yetiştirilmesi yönündeki projeleri de mutlak surette hayata geçireceklerini kaydetti.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu da sektör buluşma programların ilkini Mardin’de gerçekleştirdiklerini belirterek, bunu sürdüreceklerini bildirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bayram'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Daire Başkanı Çağlar Göksu ve Mardin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nasır Duyan sunum yaptı.

Panelistler daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.

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