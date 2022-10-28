Mardin'de zabıta denetiminde 6 dilencinin üzerinden 4 bin 295 lira çıktı

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, vatandaşların duygularını istismar ederek dilenenlere yönelik yaptığı denetimde, 6 kişi üzerinde 4 bin 295 lira ele geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, belediyenin yetki ve sorumluluğunda bulunan alanlarda, vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, farklı alanlarda dilencilik yaptığı tespit edilen 6 kişinin yapılan üst aramasında 4 bin 295 lira çıktı.

Paralara mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulurken, dilencilik yapanlara Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesine göre cezai işlem uygulandı.





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