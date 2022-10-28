Midyat'ın tarihi mekanlarında restorasyon çalışması sürüyor

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, Midyat ilçesinde tarihi sokak ve çarşılarda restorasyon çalışması yürütüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kentsel Sit Alanı Cephe İyileştirme ve Sokak Sağlıklaştırma, Restorasyon ve Yapım Projesi kapsamında Midyat ilçesinde tarihi çarşı ve sokaklarda çalışmalar devam ediyor.



Akçakaya, Orta Çarşı, Işıklar mahallelerinde olmak üzere 3 kilometre aks üzerinde 5 bin 500 metrekarelik restorasyon işi yapılacak.

Bu kapsamda moloz ve kesme taş derz sökümü yapılıyor. Kısmi yıkılmış, bombe yapmış ve deforme olmuş taş duvarlar dokuya uygun hale getirilecek. Kapı, pencere ve korkuluklar yerinden sökülerek yerine tarihi dokuya uygun yenileri takılıyor. Tarihi çarşıların kepenk ve doğrama tarihi dokuya uygun şekilde değiştirilecek.

Proje tamamlandığında, taşların dile geldiği dar sokaklarda saklı kalmış tarih gün yüzüne çıkarak tarihi kentin havasını değiştirecek. İlçeye gelen misafirlere yeni gezi rotaları ortaya çıkarılırken zamanı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiren başta gelin damat olmak üzere fotoğrafseverlere doğal bir ortam sağlayacak.

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