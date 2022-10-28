29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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MARDİN (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Midyat ilçesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.



Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Garnizon Komutanı Albay Nuri Işık ve Belediye Başkan vekili Hasan Özmen Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.



Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Törene, Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Ali İhsan Tabak, siyasi parti ilçe teşkilatları, sivil toplum kuruluşları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



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