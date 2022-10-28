29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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MARDİN (AA) - Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Vali Mahmut Demirtaş ve 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, askeri, adli, idari erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.



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