29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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MARDİN (AA) - Midyat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.



Midyat Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Ahmet Solmaz, Garnizon Komutanı Albay Nuri Işık, Belediye Başkan Vekili Hasan Özmen, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Solmaz, törende, Türk milletinin engin devlet tecrübesini ve diğer toplulukları örnek olan hayat felsefesini günümüze kadar taşıdığını söyledi.

Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunduğu törende, çeşitli gösteriler sunuldu.



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