Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

MARDİN (AA) - Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Şahin, mesajında, bugün kuruluşunun 99. yılını kutladıkları Cumhuriyetin, şanlı tarihteki yeniden dirilişin adı olduğunu, milletin ortak iradesi ve büyük bir iman gücü ile mücadele ederek kazandıkları bir bağımsızlık ve özgürlük zaferi olduğunu belirtti.



Cumhuriyetin, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucu olduğunu kaydeden Şahin, şöyle devam etti:



"Devletimiz, Cumhuriyetin verdiği güç sayesinde uluslararası camiada önemli bir yere sahip olmuş, dünyanın saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir. Ülkemizin günümüz dünyasında daha fazla söz sahibi olabilmesi için dünyadaki gelişme ve değişmeleri iyi tahlil etmemiz, bizi tek millet, tek devlet, tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye devam etmemiz gerekir. Milli birlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenerek; birlik, beraberlik ve dayanışmamızı sürdürmeliyiz. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum."

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