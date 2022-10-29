Mardin'de silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı

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MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Yenişehir Mahallesi'nde bir restoranın önünde henüz belirlenemeyen nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 2'si ağır 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis olay yerinde çok sayıda kovan tespit etti.

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