Mardin'de bir kadının evinin bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili bir şüpheli yakalandı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 45 yaşındaki kadının evinin bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırsal Eşme Mahallesi'nde, dün komşuları tarafından cesedi bulunan 45 yaşındaki Nurhan İlhan'ın 112 Acil Sağlık ekiplerince götürüldüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsisi tamamlandı.

Yakınları tarafından morgdan alınan İlhan'ın cenazesi, Eşme Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince aynı mahallede yaşayan M.İ. yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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