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Mardin'de 10 ayda 800 kilometre yol çalışması yapıldı

AA

Mardin'de 10 ayda 800 kilometre yol çalışması yapıldı

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlatmış olduğu yol asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı kent genelindeki yol çalışmalarını Artuklu, Kızıltepe, Derik, Savur ve Nusaybin ilçelerinde sürdürüyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, kent genelinde 754 kilometre sathi kaplama ve 49 kilometre sıcak asfalt çalışması yaptıklarını belirtti.

Yıl sonuna kadar toplamda 780 kilometre sathi kaplama ve 84 kilometre sıcak asfalt yapacaklarını kaydeden Demirtaş, şöyle dedi:

"Göreve başladığımız günden bu zamana kadar toplam 1533 kilometre sathi kaplama 127 kilometre sıcak asfalt yaptık. Genel toplam ise 1660 kilometre yol çalışması 200.000 metrekare kilitli parke çalışması yaptık. Şehir içi, ilçe merkezleri ile kırsal mahallelerde ulaşım ile ilgili bir sorun kalmasın diye çalışıyoruz. Yol nedeniyle ne sizlere ne de araçlarınıza bir zarar gelmesin istiyoruz. Bu çalışmalar şehrimize hayırlı, uğurlu olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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