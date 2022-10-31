Mardin'de kadının evinin bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili bir zanlı tutuklandı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 45 yaşındaki kadının evinin bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kırsal Eşme Mahallesi'nde, Nurhan İlhan'ın cesedinin komşuları tarafından bulunmasının ardından, olayla ilgili gözaltına alınan M.İ'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Önceki gün, Eşme Mahallesi'nde Nurhan İlhan'ı evinin bahçesinde kanlar içinde hareketsiz halde gören komşuları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirmiş, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Jandarma ekipleri, ölen kadının yakını olduğu öğrenilen M.İ'yi gözaltına almıştı.

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