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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de Uluslararası Bulgur Festivali düzenlenecek

AA

Mardin’de Uluslararası Bulgur Festivali düzenlenecek

MARDİN (AA) - Mardin'de Uluslararası Bulgur Festivali yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Mardin Valiliği ile Artuklu Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile GAP Bölge İdaresi tarafından desteklenen "Kadim Mardin Yemekleri Sahne Alıyor Artık Sıra Bizde" projesi kapsamında Mardin Uluslararası Bulgur Festivali düzenlenecek.

Festival, 4 Kasım'da Artuklu Üniversitesi Kadim Mardin Mutfağı Projesi Uygulama Mutfağında bulgur yemekleri yarışmasıyla başlayacak.

Yarışmacılar, yaratıcı bulgur yemekleri ile yöresel bulgur yemekleri kategorilerinde yarışacak.

Yarışmanın ardından söyleşi, panel ve workshop çalışması yapılacak.

Cumhuriyet Meydanında 5 Kasım'da da şenlik ateşinin yakılmasıyla devam edecek festivalde, glütensiz mutfak çalışması ve yemek yeme yarışması yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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