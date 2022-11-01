Mardin’de Uluslararası Bulgur Festivali düzenlenecek

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MARDİN (AA) - Mardin'de Uluslararası Bulgur Festivali yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Mardin Valiliği ile Artuklu Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile GAP Bölge İdaresi tarafından desteklenen "Kadim Mardin Yemekleri Sahne Alıyor Artık Sıra Bizde" projesi kapsamında Mardin Uluslararası Bulgur Festivali düzenlenecek.

Festival, 4 Kasım'da Artuklu Üniversitesi Kadim Mardin Mutfağı Projesi Uygulama Mutfağında bulgur yemekleri yarışmasıyla başlayacak.

Yarışmacılar, yaratıcı bulgur yemekleri ile yöresel bulgur yemekleri kategorilerinde yarışacak.

Yarışmanın ardından söyleşi, panel ve workshop çalışması yapılacak.

Cumhuriyet Meydanında 5 Kasım'da da şenlik ateşinin yakılmasıyla devam edecek festivalde, glütensiz mutfak çalışması ve yemek yeme yarışması yapılacak.

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