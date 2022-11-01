Mardin'de 20 kurumdan 300 personelle deprem tatbikatı yapıldı

MARDİN (AA) - Mardin'de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde 20 kurumdan 300 personel ve 59 aracın katılımıyla "Yerel Düzey TAMP Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Valilik ve AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde Midyat Geçici Barınma Merkezi'nde 20 kurum, 300 personel ve 59 araçla yapılan tatbikatta senaryo gereği, meydana gelen 5,6 büyüklüğünde depremin ardından enkaz altında kalanlar kurtarıldı, yaralılara müdahale edildi ve çıkan yangın söndürüldü.

Tatbikatı izleyen Vali Mahmut Demirtaş ve Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, AFAD İl Müdürü Davut Esen'den deprem ve ekiplerin yapacağı çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Demirtaş, yaptığı açıklamada, bu tür tatbikatlarla ekiplerin koordineli çalışmalarını amaçladıklarını söyledi.

"Allah korusun, bir afet ile karşı karşıya kaldığımız zaman hangi kurumun ne iş yapacağı, hangi görevlerin verildiği bunlar her ne kadar kağıt üzerinde olsa bile tatbikat olmadığı için maalesef devlet etkin ve verimli bir şekilde bu olaylara müdahale edemiyordu. Ama şimdi çok daha farklı." ifadelerini kullanan Demirtaş, Türkiye'nin deprem bölgesinde bulunduğunu, ayrıca zaman zaman sel felaketlerinin yaşandığını kaydetti.

Vatandaşların sıkıntılı günlerinde devleti yanında görmek istediğini ifade eden Demirtaş, "Yanı başında görürse devletin ne kadar güçlü, büyük olduğunu çok güzel bir şekilde değerlendiriyor. Dolayısıyla bu tür olası afetlere hazırlıklı olma bakımından tatbikatlar önemli. Bu konuda çaba sarf eden ekiplere teşekkür ederiz." dedi. ​

​​​​AFAD İl Müdürü Esen, bu yılın "Afet Tatbikat Yılı" olarak kabul edildiğini anımsatarak, başarılı bir şekilde tatbikatı gerçekleştirdiklerini aktardı.





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