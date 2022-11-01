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MARDİN (AA) - Mardin'de karma resim sergisi açıldı.



Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi, GençArt Resim Atölyesinde 4. dönem atölye öğrencileri yaptığı resimler yer aldığı sergi, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Genel Sekreter Murat Süzen, daire başkanları ve öğrencilerin katılımlarıyla açılışı gerçekleştirildi.

Vali Demirtaş, sergideki 14 öğrencinin yapmış olduğu 29 eseri inceleyerek, eserler ile ilgili bilgi aldı. Vali Demirtaş, Gençlik Merkezinde öğrencilerin hem eğitime katkı sunacak kursların hem de yeteneklerin geliştirebilecekleri atölyelerin olduğunu belirtti.

Merkeze kayıtlı 22 bin 198 kişinin bulunduğunu kaydeden Demirtaş, merkezde 62 kursun olduğunu bildirdi.



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