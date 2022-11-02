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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardinli anne ve karnındaki bebeği erken müdahaleyle hayata tutundu

AA

Mardinli anne ve karnındaki bebeği erken müdahaleyle hayata tutundu

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de hamileliğinin 36. haftasında plasenta kaynaklı kanama şikayetiyle hastaneye götürülen Bedia Çapkan ve bebeği, cerrahi müdahaleyle kurtarıldı.

Savur ilçesinde yaşayan ve üçüncü çocuğuna hamile olan 42 yaşındaki Çapkan, kanama ve yüksek tansiyon şikayetiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Tetkiklerde Çapkan'ın şikayetlerinin "plasenta previa" (plasentanın rahim ağzını ve doğum yolunu kapatması) ve "plasenta akreata" (plasentanın rahim duvarına yapışması) sonucu oluştuğu tespit edildi.

Plasentanın önceki 2 sezaryenin dikiş hattına yapıştığının belirlenmesi üzerine anne ameliyata alındı.

Çapkan, Perinatoloji ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kenan Kırteke ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Büşra Durmaz Beşir tarafından gerçekleştirilen cerrahi müdahaleyle rahmi alınmadan bebeğine sağlıkla kavuştu.

Sağlık durumu iyi olan anne ve 2 kilo 850 gram ağırlığındaki erkek bebeği, bir gün süren yoğun bakım ünitesindeki tedavinin ardından servise alındı.

- "Erken müdahaleyle hem anne hem de bebek iyi"

Doç. Dr. Kırteke, AA muhabirine, hastanın daha önce geçirdiği sezaryenlere bağlı, bebeğin beslenme kesesi denilen yapının hem rahim çıkışını kapattığını hem de rahme çok sıkı bir şekilde yapıştığını tespit ettiklerini söyledi.

Yoğun kanaması bulunan hastayı tetkiklerin ardından acil olarak ameliyata aldıklarını, bu tip müdahalelerin çok kanamalı olduğunu belirten Kırteke, şu bilgileri verdi:

"Annenin, bebeğin hayatı tehlikeye girmekte. Bu tür ameliyatlar genelde üçüncü basamak hastanelerde yapılabilmekte. Önce rahmin kanamasını durduracak büyük damarları bağlıyoruz. Daha sonra yapışık yerleri kesip çıkarıyoruz. Sonra kalan parçaları tekrar birleştiriyoruz. Bu hastamıza da bunu uyguladık. Bir komplikasyon yaşamadık. Rahmini koruduk. Daha çok bu ameliyatlarda önerilen etkin tedavi rahim alınarak yapılan cerrahilerdir. Son yıllarda gelişen bu ameliyat teknikleri ile artık rahmi almadan da bu ameliyatları yapabiliyoruz. Uygun hastalara bu ameliyatı gerçekleştirebiliyoruz."

Kırteke, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu cerrahi müdahaleyi ilk kez gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Erken müdahale ile hem anne iyi hem de bebek iyi." diyen Kırteke, hastayı kısa süre içinde taburcu etmeyi planladıklarını ifade etti.

- "Anne ve bebek ölümleri minimize olacak"

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Oktay Bulut da hastanede bu tip cerrahi operasyonların yapılması için kan merkezini tam teşekküllü seviyeye getirdiklerini, kadın doğum uzmanlarının istekleri doğrultusunda eksikleri tamamladıklarını, artık bu işlemlerin hastanede yapılmaya başlandığını söyledi.

Yakın zamanda hizmete girecek ek bina ve göreve yeni başlayan 5 kadın doğum uzmanı ile daha da iyi hizmet vereceklerini dile getiren Bulut, "Anne ve bebek ölüm oranları ilimizde düşmüş durumda. Bunu daha da düşürmede kararlıyız. Sağlık Bakanlığımız, İl Sağlık Müdürlüğümüz, Halk Sağlığı Başkanlığımızla bu noktada ciddi çalışmalar yapmaktayız. Anne ve bebek ölümleri minimize olacak." ifadelerini kullandı.

- "Adını Uğur koyacağım"

Anne Bedia Çapkan da bebeğinin ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Üçüncü çocuğunu kucağına aldığını belirten Çapkan, "Sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Allah razı olsun doktorlarımızdan. Adını Uğur koyacağım." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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