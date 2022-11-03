Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta patlayıcı madde ele geçirildi

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MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta 10 kilogram patlayıcı madde, tüp ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin'de yürütülen operasyonda teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi.

Sığınaktaki aramada, 10 kilogram patlayıcı madde, 7 dolu tüp, 150 kilogram gıda malzemesi, 10 pil bloğu, güneş paneli ve patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğerleri olay yerinde imha edildi.

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