Midyat'ta yapılan Katı Atık Aktarma İstasyonu tamamlandı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesindeki Katı Atık Aktarma İstasyonu'nun yapımı tamamlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, evsel atıkların çevreye zarar vermemesi amacıyla başlatılan ve 4 bin metrekare alan üzerinde yapılan Katı Atık Aktarma İstasyonu'nun kurulumunun tamamlandığı bildirildi.

Bu kapsamda, ilçe belediyesince toplanan atıklar, istasyonda gerekli işlemler yapıldıktan sonra aktarma tırı ile katı atık döküm merkezine taşınacak.

Bu tesis sayesinde daha önce 5 araç ile taşınan atıklar bir tır ile taşınacak.

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