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Mardin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

AA

Mardin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin’de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, dini istismar eden silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında geçmiş dönemlerde Suriye/Irak çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair bilgiler bulunan Suriye uyruklu 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kızıltepe, Artuklu ve Midyat ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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