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"Dünyanın en uzun adamı" Sultan, Türkiye'yi Romanya ve ABD'de temsil edecek

AA

"Dünyanın en uzun adamı" Sultan, Türkiye'yi Romanya ve ABD'de temsil edecek

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de yaşayan 2 metre 51 santimetre boyu ile "dünyanın en uzun boylu adamı" unvanını koruyan Sultan Kösen, Romanya ve ABD'ye gitmeye hazırlanıyor.

Derik ilçesine bağlı Dede köyünde yaşamını sürdüren, boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve rekoru 13 yıldır kimseye kaptırmayan dev adam Kösen, yaşamının büyük bölümünü kendisine göre dizayn edilen evinde ailesiyle geçiriyor, bahçesinde çiçek yetiştiriyor.

Davet üzerine gittiği ülkelerde Mardin'i ve Türkiye'yi gururla temsil eden Kösen, bu ay Romanya ve ABD'ye gitmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Dev adam Sultan Kösen evinde AA muhabirine, boyunun yanı sıra el ve ayaklarının ölçüsüyle de dünyanın yaşayan en uzun insanı unvanını sürdürdüğünü söyledi.

"1+1 daire boyutunda" diye nitelendirdiği ayakkabılarıyla dünyada basmadık yer bırakmak istemediğini ifade eden Kösen, "Bugüne kadar yaklaşık 127 ülkeye gittim, 500'den fazla kez yurt dışına çıktım. Türkiye'yi gururla temsil ettim. Türkiye benim için çok önemli ve değerli bir ülke. Her yere gururla gidiyorum. Ülkemizi, ilimizi, insanlarımızı, kültürümüzü dünyaya tanıtmak amacıyla elimden geleni fazlasıyla yapmaya gayret ediyorum." dedi.

Turizme katkı için ülkenin tanıtımı amacıyla da ziyaretlerini sürdürdüğünü dile getiren Kösen, yurt dışında gösterilen ilginin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Kösen, "İlk kez yurt dışına çıktığımda memleketimi sorduklarında 'Mardin' diyordum, onlar 'Madrid' anlıyorlardı. Artık Mardin'imizin adını dünyaya ezberlettik. Dünya artık Mardin'i ve Türkiye'yi ziyaret ediyor. Turizme destek amacıyla da tüm faaliyetlerde yer alıyorum. İnsanların ilgisini görünce gururlanıyorum, çok seviniyor ve mutlu oluyorum. 7'den 70'e herkes benimle fotoğraf çektirmek, tanışmak istiyor." ifadelerini kullandı.

- "Dev eller yemekte de çok marifetli"

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 7 Kasım'da ulusal bir televizyon kanalında yemek programına katılacağını, 11 Kasım'da ABD'ye geçeceğini anlatan Kösen, Florida eyaletinin Orlando kentinde düzenlenecek festivale katılacağını ifade etti.

Kösen, "Bükreş'teki şov programında Türk yemekleri yapmak istiyorum. Pilav yapar, programa renk katarız. Türk pilavını Avrupa'ya taşırız. Dev eller yemekte de çok marifetli. Çok güzel yemekler yapıyorum." diye konuştu.

- "Birçok ülkede vatandaşlık teklif ettiler, kabul etmedim"

Köyünde annesi ve babasıyla yaşadığını anlatan Kösen, temiz havasından dolayı kısıtlı imkanlara rağmen köy hayatından vazgeçemediğini dile getirdi.

"Nereye gitsem bir tarafım köyde kalıyor. Köyü seviyorum, havası temiz, sakin, rahat." diyen Kösen, bu ortamı büyük şehirlerde bulamadığını belirtti.

Türkiye'de yaşamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kösen, "Birçok ülkede vatandaşlık teklif ettiler, kabul etmedim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, bununla da gurur duyuyorum." dedi.

Dev adam Kösen'in menajeri ve tercümanı Mehmet Veysi Bora da Kösen'in Türkiye'de olduğu gibi dünyada da ziyaret ettiği her ülkede büyük dikkat çektiğini söyledi.

Özellikle Uzak Doğu ve Arap ülkelerinde çok fazla ilgiyle karşılaştıklarını anlatan Bora, "Gittiğimiz ülkelerde ülkenin ileri gelenleri tarafından el üstünde tutulan Sultan Kösen Türkiye ve Mardin'den bahsetmekten son derece keyif alıyor. Ülkemize yaşadığımız şehrimize sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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