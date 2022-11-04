Mardin'de "Uluslararası Bulgur Festivali" düzenlendi

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MARDİN (AA) - Mardin'de 2 gün sürecek "Uluslararası Bulgur Festivali" bulgur yemekleri yarışmasıyla başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından Uluslararası Bulgur Festivali düzenlendi.

Festival kapsamında üniversite kampüsünde yaratıcı bulgur yemekleri ile yöresel bulgur yemekleri kategorilerinde yemek yarışması yapıldı.

Türkiye, İran, Tunus, Lübnan, Ürdün ve Singapur'dan akademisyen ve şeflerin jüri üyeliğini yaptığı yarışmada, yaratıcı bulgur yemekleri kategorisinde, bulgurlu paluze ile Ömer Yıldız birinci, bulgur tartolet ile Fatma Duru ikinci, vişneli bulgur kebabı ile Cihan Asi üçüncü oldu.

Yöresel bulgur yemekleri kategorisinde ise bulgurlu bıldırcın dolması ile Canan Demirbağ birinci olurken, yarma buğdaydan ilik soslu kutan yemeği ile Şehmus Yapacak ikinci, badem yemeği ile Figen Baykal da üçüncülüğü elde etti.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, AA muhabirine, 2 gün serecek festivalde yemek yarışmaları, uluslararası şeflerin gösterileri, panel ve şenliğin düzenleneceğini söyledi.

Mardin yemeklerinde bulgurun çok kullanıldığına dikkati çeken Baştürk, "Bulgurumuz ata yemeğimiz. Coğrafi işaret almış Mardin bulgurunun uluslararası platforma tanıtılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

MAÜ Turizm Fakültesi Turizm İşletmesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülseren Özaltaş Serçek de yöresel ürünlerin turizmle değerlendirilmesinin önemini vurgulayarak, "Bulgurun ve bununla beraber diğer yöresel yemeklerin tanınması gastronomi turizmi açısından da faydalı olacağını düşünüyoruz." dedi.

Lübnanlı şef Ali Traboulsi de 46 ülkede yemek etkinliklerine katıldığını, Mardin'in mimari yapısına hayran kaldığını belirterek, dünyadaki en ideal tarihi şehrin Mardin olduğunu dile getirdi.

Festivale katıldığı için duyduğu memnuniyeti dile getiren Traboulsi, "Burada çok şey öğrendim. Bizler de Lübnan'da bir festival düzenleyeceğiz. Buradan 2 öğrencimizi oraya davet edeceğiz. Buraya geldiğim için çok mutluyum." diye konuştu.





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