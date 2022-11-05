Mardin'de festival kapsamında Bulgur Şenliği düzenlendi

MARDİN (AA) - Mardin'de düzenlenen "1. Uluslararası Bulgur Festivali" kapsamında Bulgur Şenliği gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından düzenlenen festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Bulgur Şenliği yapıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, şenliğin açılışında, böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu belirterek, şehirde turist yoğunluğunun ve otellerin dolu olduğunu söyledi.

Turizmin önemli bir alt yapısı olan gıda sektöründe kendilerini çok iyi bir şekilde göstermeleri gerektiğini aktaran Demirtaş, şöyle konuştu:

"Mardin'imiz Mezopotamya'nın tam ortasında. Mezopotamya'nın başkenti diyebileceğimiz şehrimizde çok verimli 300 bin hektarın üzerinde arazimiz var. Bu arazilerimizin yaklaşık yüzde 55'ini sulama imkanımız var. Bu arazilerimizde yılda en iki ürün alabiliyoruz. Bu Mardin için çok önemli. Bulgurluk ve makarnalık buğday üretiyoruz. Yılda yaklaşık 250 bin ton bulgur üretimi yapıyoruz. Bunun yaklaşık yüzde 30'unu ihracat etme imkanımız var. Yakın bir gelecekte 100 bin ton ihraç edebilecek bir duruma geleceğiz. Bu rakamlara ulaşmak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu potansiyelimizden dolayı çiftçilerimiz başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Mardin'in artık bir huzur kenti olduğunu vurgulayan Demirtaş, kenti üreterek büyüteceklerini aktardı.

Şenlikte, Vali Demirtaş, Türkiye, İran, Tunus, Lübnan, Ürdün ve Singapur'dan katılan aşçılara plaket verdi, yöresel kıyafetli kadınlar meydanda ateşin üzerinde bulgur kaynattı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Mazruna Halk Oyunları ekibi gösteri sundu, bulgurdan yapılan yemekler, şenliğe katılanlara ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.