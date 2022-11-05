Doğu Perinçek, Mardin'de partisinin Olağan İl Kurultayı'nda konuştu:

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MARDİN (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Mardin'de partisinin 1. Olağan İl Kurultayı'na katıldı.

Kentte bir otelde düzenlenen kurultayda konuşan Perinçek, kaynakları doğru kullanarak, üreticiyi baş tacı yapacak, üreten Türkiye'yi oluşturacaklarını söyledi.

Ülkeyi bölmeye kalkanlara en güzel cevabın birlik ve beraberlik içinde verileceğini kaydeden Perinçek, şöyle konuştu:

"Türkiye bir üretim devrimine gidiyor. Hiç kimse bunu engelleyemez. Üretirsek, bereket getirirsek tarlalarımıza, çarşılarımıza sanayilerimize ABD bize diş geçiremez, İsrail bizi bölemez. Türkiye birliğe bütünlüğe gidiyor. Birliğimizi pekiştirmenin zamanıdır. Cesur olacağız, korkmayacağız kararlı olacağız. Millet olarak birleştiğimiz zaman kimse bize diş geçiremez. Zincirleri kırarız. Zorlukları aşarız. "

Herkesi partilerine davet eden Perinçek, "Buradan Kandil'e sesleniyoruz, Suriye'nin, Irak'ın kuzeyine sesleniyoruz. Elinizdeki ABD'nin size verdiği silahları bırakın. Kardeşinize kurşun sıkmayın. Elinizdeki ABD'den, İsrail'den aldığınız silahları kardeşlerim bırakın yere atın, Türkiye sizi kucaklamaya hazır. Amerikan silahıyla birbirimizi vurmayalım, kucaklaşalım, birleşelim." ifadelerini kullandı.









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