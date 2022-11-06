Nusaybin'de gençlik konseri düzenlendi

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MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde gençlik konseri düzenlendi.



Nusaybin'de Kaymakamlık ve belediye tarafından organize edilen gençlik konseri 8 Mart Mahallesi'ndeki etkinlik alanında gerçekleştirildi.



Konsere Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı da katıldı.



Vali Demirtaş, Nusaybin'de sunulan hizmetlere ilişkin bilgiler verdi.



İlçede konser alanında gördüğü yoğunluktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Demirtaş, "Geldiğimiz günden beri hakikaten Mardin'de, Nusaybin'de büyük bir değişim yaşandığını görüyoruz. Bu değişimi sizlerle birlikte sağlıyoruz. İnşallah 16 Kasım'da Nusaybin Millet Bahçesinin ihalesi yapılacak. Hayırlı olmasını diliyorum. O sıkıntılı günleri geride bıraktık. Önümüze bakıyor, daha güzel, aydınlık günler ve daha güzel bir Nusaybin için mücadele ediyoruz." dedi.



Nusaybin'e Tekstil Organize Sanayi Bölgesi kurulması için ciddi bir çalışma yaptıklarını dile getiren Demirtaş, en yakın zamanda Nusaybin'e bu müjdeyi de vermek istediklerini belirtti.



Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kayabaşı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yürüttükleri hizmetlerle Nusaybin'in huzur ve güvene kavuştuğunu ifade etti.



Kayabaşı, şunları söyledi:



"Her geçen gün Nusaybin geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Bu başarı aziz Nusaybinli kardeşlerimizindir. Sayın Valimiz Mahmut Demirtaş ve kıymetli ekibinin büyük destekleriyle Nusaybin'de hizmet görmeyen mahallemiz, noktamız, sokağımız kalmayacak. Bugün de sosyal belediyecilik anlamında düzenlediğimiz gençlik konserimizle unutulmaz bir gece yaşayacağız. Bizi yalnız bırakmayan Nusaybinli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."



Konuşmalardan sonra şarkıcı Tuğçe Kandemir ve mahalli sanatçılar sahne aldı.



Konser sonunda Kaymakam Kayabaşı ve eşi Nigar Karakuş Kayabaşı, sahneye çıkarak şarkıcı Kandemir'e teşekkür etti.







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