Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede, esnaf ile bir araya geldi

MARDİN (AA) - Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, pazar esnafıyla görüştü.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye meclis salonunda pazar esnafını ağırlayan Tatlıdede, kentte yapılması planlanan kapalı semt pazarları ile ilgili görüş ve önerileri dinledi.



Tatlıdede, vatandaşların ilettiği sorunları da esnafla paylaşarak, çözüm bulunması konusunda istişarede bulundu.



Görüşmede pazar esnafı da sorunlarını ve taleplerini aktardı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Tatlıdede, hem vatandaşları hem de esnafı memnun edecek bir çözüm yolu bulmak için bu görüşmenin gerçekleştirildiğini ifade etti.



Tatlıdede, şunları kaydetti:



"Artuklu Belediyesi olarak bazı mahallelerde yapmayı düşündüğümüz kapalı semt pazarları konusunda esnafımızla bir araya gelerek, onları bilgilendirdik. Kendilerinin de bu konuda bazı görüş ve talepleri oldu. Elbette bunları da değerlendireceğiz. Ayıca vatandaşlardan da bize gelen bazı talepler vardı, bunları da kendileriyle konuştuk. Ortak bir çözüm bulunması konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. İnşallah hem pazar esnafını hem de mahallelerde oturan vatandaşlarımızı memnun edecek uygulamaları önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.