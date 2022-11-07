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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de "Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi" düzenlenecek

AA

Mardin'de "Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi" düzenlenecek

MARDİN (AA) - Mardin'de "Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi" düzenlenecek.

Artuklu Üniversitesinden yapılan açıklamada, İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından 2012'den beri yılda bir kez düzenlenen Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK), Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kadim Akademi ve TÜBİTAK iş birliğiyle kentte 9-12 Kasım'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Nitelikli akademik çalışmaların artmasına katkı sunmayı hedefleyen kongrede 107 bildiri sunulacağı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Genç akademisyenlere çok yönlü iletişim ve tecrübe aktarımı fırsatı sunan kongre disiplinler arası yaklaşımları teşvik ederek ortak dil ve yöntem geliştirilmesine zemin hazırlıyor. Bununla birlikte her yıl Türkiye'deki bir üniversite ve bulunduğu şehre konuk olan TLÇK ile gidilen şehirlerin akademi ve kültürel gündemi canlanıyor. Farklı şehirlerden gelen katılımcılarla birlikte gidilen şehirde kültürel bir hareketlilik alanı oluşturuluyor; böylece Türkiye'nin farklı bir üniversite ve şehri tanıtılmış oluyor."

Açıklamada, 4 gün sürecek kongrenin Mardin gezisi ile sona ereceği ifade edildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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