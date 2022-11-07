Mardin'de yapımı süren "Şehit Vedat Kaya Parkı"nda sona gelindi

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MARDİN (AA) - Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın isminin yaşatılması için Mardin'de yapımı süren parkta çalışmalarda sona gelindi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca şehidin ilesinin de isteği üzere Nur Mahallesinde bulunan yeni TOKİ mevkisinde 24 dönüm alanda yapımı devam eden Şehit Vedat Kaya Parkında fiziki gerçekleşme yüzde 90'a ulaştı.



Parkta 300 çocuğun bir arada oynayabileceği kentin en büyük çocuk oyun alanı yapıldı. Oturma, dinlenme mekanları, koşu parkuru, spor aletleri, yürüyüş yolu, kentsel donatıların montajı yapılırken yeşil alan çalışmaları sürüyor.



Şehit Vedat Kaya'nın ismini taşıyan bir çeşme de parkta yer alacak.



Parkta ihtiyaç duyulacak elektrik enerjisi güneş panellerinden karşılanacak.

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