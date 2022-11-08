Mardin'de "Uzlaştırma Farkındalık Artırma Semineri" düzenlendi

MARDİN (AA) - Mardin'de, Adalet Bakanlığı ile Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin yürüttüğü, "Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında "Uzlaştırma Farkındalık Artırma Semineri" düzenlendi.

Kentteki bir otelde başlayan ve iki gün sürecek seminerin açılışında konuşan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Ali Öztürkmen, proje ile vatandaşlar, işletmeler, tüzel kişiler ile diğer kurum ve kuruluşlar için daha hızlı bir uyuşmazlık çözümü sağlayarak adalet sisteminin etkililiğinin geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Proje ile 2019 tarihli Yargı Reformu Stratejisi'nin 9 No'lu "Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması" amacı kapsamında alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının verimliliğinin artırılması ve yaygınlaştırılmasının da etkin şekilde uygulanmasının amaçlandığını belirten Öztürkmen, şunları kaydetti:

"Genel Müdürlüğümüz yönünden projenin özel hedefleri ise küçüklerin, mağdurların ve faillerin haklarının korunması, uzlaştırmacıların, hukukçuların, uzlaştırma bürosundan sorumlu cumhuriyet savcılarının yanı sıra personelin beceri ve uzmanlıklarının artırılması, bu şekilde uzlaştırmanın kapsam ve uygulamasının geliştirilmesi ile etkili bir şekilde uygulanmasının sağlanmasıdır. Salonda hakim, cumhuriyet savcısı, avukat, uzlaştırmacı, kolluk ve uzlaştırma büro personeli olmak üzere uzlaştırmanın tüm paydaşlarının bir arada bulunduğu geniş bir katılımcı kitlesi yer almaktadır. Seminerde, uzlaştırma kurumunun etkin bir şekilde uygulanmasına ilişkin konuların ele alınmasını, uzlaştırma sürecinin en önemli aktörleri arasındaki iş birliği yollarının değerlendirilmesine yönelik platformun sağlanmasını ve kuruma ilişkin farkındalığın artırılmasını amaçlıyoruz."

Seminerde, uzlaştırma kurumunda önem arz eden konulara ilişkin sunumlar gerçekleştirileceğini ve programın sonunda uzlaştırma kurumu uygulamasının mevcut durumunun analizi ve değerlendirilmesi yapılarak, görüş alışverişinde bulunulacağını dile getiren Öztürkmen, kurumun daha iyi yerlere gelmesi bağlamında çok faydalı sonuçlar ortaya konulacağını umut ettiğini vurguladı.

Öztürkmen, projenin, uygulayıcılara yönelik ilk seminerini Mardin'de başlattıklarını, ikincisini de 21-22 Kasım'da Antalya'da gerçekleştireceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından kıdemli proje yetkilisi Dr. Bilge Filiz, projenin faaliyetleri ve ulaşılan hedefler, Avrupa Konseyi Uzmanı Avukat Mjriana Visentin de "mukayeseli hukukta uzlaştırma kurumu" ile ilgili sunum yaptı.

Seminere, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, Mardin Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç ile hakimler, cumhuriyet savcıları, avukatlar, uzlaştırma büro personeli ve kolluk personeli katıldı.

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