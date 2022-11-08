Mardin'de sertifikalı kırmızı mercimek ve buğday tohumu dağıtımı başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklığında, 1828 çiftçiye yüzde 75 ile hibe edilecek sertifikalı kırmızı mercimek ve buğday dağıtımı başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte öncelikle atıl durumda bulunan kurak ve kuraklıktan zarar gören alanlarda çiftçilerin desteklenerek buğday ve mercimek ekili alanları artırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ortaklığında Tarım Arazilerin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) hayata geçirildi.

Proje kapsamında yüzde 75 hibeli 340 ton sertifikalı mercimek ve 366 ton sertifikalı buğday tohumu, 1828 çiftçiye dağıtımı gerçekleştirilecek.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.