Mardin Valisi Demirtaş, Derik ilçesinde incelemelerde bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Derik ilçesinde yapımı tamamlanan ve süren yatırımlarla ilgili incelemelerde bulundu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dede Kargın Türbesi etrafında yapılacak olan çevre düzenlemesi projesi ile ilgili inceleme yapan Vali Demirtaş, daha sonra yapımında sona gelinen, istihdama katkı sunacak tekstil fabrikası ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.



Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak sağlıklaştırma çalışmaları tamamlanan alanda esnaf ile de bir araya gelen Demirtaş, yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş ilçede restorasyon çalışmaları devam eden ve Kadın Merkezi'ne dönüştürülen alanda da incelemelerde bulunduktan sonra ilçede inşa edilmesi planlanan Halk Eğitim Merkezi ve ana okulu binası için belirlenen bazı alanları inceledi.



Demirtaş, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün anısı için açılan "Çağrılı Fotoğraf Günleri" sergisine de katıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.