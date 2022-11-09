Mardin'de terör operasyonunda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda uzun namlulu silah, el bombası, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün mühimmatının ele geçirilmesi, eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, muhtemel eylem ve saldırılarının önüne geçilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Dargeçit kırsalında terör örgütüne ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunduğuna ilişkin bilgilere ulaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Özel Harekat, Olay Yeri İnceleme ve Bomba İmha Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uzun namlulu silah, el bombası, şarjör, roketatar fişeği, roketatar sevk fişeği, pil bloğu, telsiz, çok sayıda fişek ile yaşam malzemesi ele geçirildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.