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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Büyükşehir Belediyesi eğitim destek ödemelerinin ilk taksitini yatırdı

AA

Mardin Büyükşehir Belediyesi eğitim destek ödemelerinin ilk taksitini yatırdı

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, "Eğitim Destek Projesi"’ kapsamında başvuruları olumlu sonuçlanan 10 bin 28 öğrenci için eğitim yardımının ilk taksitini ailelerin hesaplarına yatırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ikameti Mardin'de bulunan ihtiyaç sahibi gençlerin eğitim ve öğretim hayatlarına destek olmak amacıyla hayata geçirilen "Eğitim Destek Projesi"’ kapsamında 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 7 bin 652 öğrencinin ailesine eğitim desteğinde bulunulduğu bildirildi.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı için de başvuruların değerlendirilmesi sonucu Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca 10 bin 28 öğrencinin ihtiyaç sahibi olduğunun tespit edildiği ifade edilen açıklamada, öğrencilerin her birine 1. dönem 1500, 2. dönem de 1500 lira olmak üzere toplam 3 bin lira eğitim desteği verileceğinin açıklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, proje kapsamında bugünden geçerli olmak üzere öğrencilerin hesaplarına ilk taksit olan 1500'er liranın yatırıldığı belirtildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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