Mardin'de "Her Köye Çocuk Parkı Projesi" kapsamında 84 çocuk oyun grubu kuruldu

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, "Her Köye Çocuk Parkı Projesi" kapsamında 84 çocuk oyun grubu kurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü, il genelinde ve özellikle kırsal mahallelerde yaşayan çocukların kent merkezindeki yaşıtları gibi parklara erişimlerini sağlamak amacıyla "Her Köye Çocuk Parkı Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında ilçelerden Kızıltepe'de 15, Mazıdağı'nda 9, Artuklu'da 11, Nusaybin'de 12, Derik'te 21, Dargeçit'te 5, Midyat'ta 6 ve Savur'da 5 olmak üzere 84 çocuk oyun grubu kuruldu. Hava koşullarının uygun olması durumunda Ömerli ilçesine de 10 oyun grubu kurulacak.

Çocukların güvenliğinin sağlanması ve yaralanmalara karşı zemini kauçuk ile kaplanan parklarda, salıncak, kaydırak ve tahterevalliden oluşan oyun grupları yer alıyor.

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