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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"11. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi" Mardin'de başladı

AA

"11. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi" Mardin'de başladı

MARDİN (AA) - Mardin'de İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından TÜBİTAK iş birliğiyle "11. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi" düzenlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesi ev sahipliğinde Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Kadim Akademinin destekleriyle Atatürk Kültür Merkezinde başlayan ve 3 gün sürecek kongrenin açılışında konuşan İlmi Etüdler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Macit, adil bir toplumun ve dünyanın oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla 20 yıldır çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Yetiştirilen nitelikli ilim insanlarının bulunduğu üniversitelere katkı veren alim topluluklar oluşturmayı ve bu toplulukların bilgi üretimlerini gerçekleştirmesi ve üretilen bilginin insanlık yararına kullanılması, yaygınlaştırılması için çalıştıklarını kaydeden Macit, şunları söyledi:

"Kongre, bizim bu konudaki çalışmalarımızın en üzerinde titrediğimiz noktalarından biri. Genç akademisyenler buluşmalarını da katarak 16 senede 1400 bildiri sunuldu. Bunlardan 800'ünün 40 cilt olarak yayınlandığı bir külliyat. Dolayısıyla büyük bir emek var. Büyük bir özveri var. Bunun sürdürülmesi noktasında büyük bir irade söz konusu."

- "Türkiye genç ve nitelikli bir akademik insan gücüne sahip"

İlim Kültür Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Lütfi Sunar da kongre ile Türkiye'nin farklı illerinde çalışmalarını yürüten genç araştırmacı ve akademisyenlerin buluşup, bilgi ve birikimlerini aktarmasının önemine işaret etti.

Akademik çalışmalarını devam ettiren insanların hem ulusal hem uluslararası alanda söz sahibi olabilmelerinin kıymetli olduğunu belirten Sunar, "Bugün Türkiye genç ve nitelikli bir akademik insan gücüne sahip. Bu akademik nitelikli insan gücünün üniversitelerin kurumsal yapıları içinde daha iyi yer edinmesi, dünya ölçeğinde uluslararası alanda söz sahibi olabilmeleri için bu tür organizasyonlar çok önemli." dedi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar da kongrenin kentte gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mardin Artuklu Üniversitesi akademisyenleri olarak 11 yıl önce kurdukları Kadim Akademi ile gençlere dayatılan zihinsel, kültürel ve sanatsal dayatmalara karşı bir arayış içerisinde olduklarını anlatarak, "Aklıselim, kalbiselim gençler, akademisyenler, bilim insanları yetişsin istiyorduk. 2019 yılından beri üniversitemizi 3 kavram üzerinden şekillendirmeye çalışıyoruz. Her yerde en plana çıkardığımız bu 3 kavram, ahlak, bilgi ve üretim. Ham maddemiz olan bilgiyi ahlak zemininde toplumsal faydayı önceleyen bir üretime, bir değere dönüştürmek gibi bir amaçtan ve hedeften bahsediyoruz." diye konuştu.

Kongrede düzenleme kurulu üyesi Talha Erdoğmuş ile Kadim Akademi Başkanı Doç. Dr. Ziya Polat da birer konuşma yaptı.

Açılış konuşmaların ardından, "Yükseköğretimin Bugünü ve Yarını" panelinde, Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar’ın moderatörlüğünde, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş sunum yaptı.

Kongre Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kasımiye, Nisibis ve Zinciriye salonlarında 3 gün boyunca gerçekleştirilecek 26 oturumla devam edecek. Ülkedeki farklı illerden kongreye katılan araştırmacı ve akademisyenler 107 bildiri sunacak.

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