Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

MARDİN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında Midyat ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Hükümet Konağında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Milli İrade Ortaokulunda devam eden anma programında da Midyat Anadolu Lisesi öğrencileri Atatürk'ün hayatı ve Kurtuluş Savaşına ilişkin sunum yaptı, öğrenciler şiirler okudu, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Törene, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Garnizon Komutanı Piyade Albay Vekili Kaan Aktolga, Belediye Başkan Vekili Hasan Özmen, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Ali İhsan Tabak, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kalender Savaş Ünal, Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürü Abdurrahim Kaplan, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, kamu kurum kuruluş müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde yapılacak konutlar için kura çekildi
YEREL HABERLER Mardin'de "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde ...
"11. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi" Mardin'de başladı
YEREL HABERLER "11. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi" ...
Mardin'de "Her Köye Çocuk Parkı Projesi" kapsamında 84 çocuk oyun grubu kuruldu
YEREL HABERLER Mardin'de "Her Köye Çocuk Parkı Projesi" kapsamında ...
Mardin Büyükşehir Belediyesi eğitim destek ödemelerinin ilk taksitini yatırdı
YEREL HABERLER Mardin Büyükşehir Belediyesi eğitim destek ...
Mardin'de terör operasyonunda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Mardin'de terör operasyonunda silah, mühimmat ve ...
Mardin Valisi Demirtaş, Derik ilçesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş, Derik ilçesinde incelemelerde ...
Mardin'de sertifikalı kırmızı mercimek ve buğday tohumu dağıtımı başladı
YEREL HABERLER Mardin'de sertifikalı kırmızı mercimek ve buğday ...
Mardin'de "Uzlaştırma Farkındalık Artırma Semineri" düzenlendi
YEREL HABERLER Mardin'de "Uzlaştırma Farkındalık Artırma Semineri" ...
Futbol oynadıktan sonra evde kalp krizi geçiren Süleyman öldü
YEREL HABERLER Futbol oynadıktan sonra evde kalp krizi geçiren ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.