Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

A﻿BD Başkanı Biden: 'Demokratlar için iyi bir geceydi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında Midyat ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Hükümet Konağında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Milli İrade Ortaokulunda devam eden anma programında da Midyat Anadolu Lisesi öğrencileri Atatürk'ün hayatı ve Kurtuluş Savaşına ilişkin sunum yaptı, öğrenciler şiirler okudu, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.



Törene, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Garnizon Komutanı Piyade Albay Vekili Kaan Aktolga, Belediye Başkan Vekili Hasan Özmen, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Ali İhsan Tabak, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kalender Savaş Ünal, Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürü Abdurrahim Kaplan, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, kamu kurum kuruluş müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.