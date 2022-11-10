Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede, kırsal mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi

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MARDİN (AA) - Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, kırsal mahallelerin muhtarları ile görüştü.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, muhtarlarla belediyede görüşen Tatlıdede, sorun ve talepleri dinledi.

Meclis üyeleri ve ilgili birim amirleri de görüşmeye katıldı.



Tatlıdede, muhtarların ilettiği sorunların çözüme kavuşturulması için ilgili birimlere talimat verdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Tatlıdede, "Muhtarlarımızın mahallelerindeki sorunları bizzat bize iletmeleri için böyle bir buluşma gerçekleştirdik. Onları burada dinledik. Bazı sorun ve talepleri vardı. Onlar bana ilettiler, ben de ilgili birimlere sorunların çözülmesi konusunda gerekli talimatları verdim. İnşallah bütün sorunların üstesinden geleceğiz. Gerek kırsal gerekse de merkez mahallelerde oturan vatandaşlarımızın hayat konforunu artırmak için ekiplerimiz yoğun çaba ve çalışma içerisindeler." ifadelerini kullandı.



Muhtarlar da bu görüşme için Belediye Başkanı Tatlıdede ve ekibine teşekkür etti.

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