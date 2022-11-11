Mardin'de kalp hastası 2 günlük bebek ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

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MARDİN (AA) - Mardin'de doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan 2 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Merkez Artuklu ilçesinde özel bir hastanede önceki gün dünyaya gelen bebeğe büyük arter transplantasyonu tanısı konuldu.

Hastanede tedavi altına alınan bebeğin, doktorlarca İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından henüz ismi konulmayan bebek için kente ambulans uçak gönderildi.

Ambulansla hastaneden alınarak Mardin Havalimanı'na ulaştırılan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.





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