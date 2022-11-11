Mardin'de okul müdürü tartıştığı kişilerce darbedildi

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MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde tartıştığı kişilerce darbedilen okul müdürü hastaneye kaldırıldı.

İlçenin Yayvantepe Mahallesi'ndeki bir ilkokulun müdürü H.D, iddia göre, okul önünde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı kişiler tarafından darbedildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan H.D, Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.



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