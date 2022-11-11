AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan esnaf ziyareti

MARDİN (AA) - AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Artuklu ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kılıç, beraberindeki AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış, AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı ve teşkilat üyeleriyle ilçe esnafını ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kılıç, yaptığı açıklamada, esnafla bir araya geldiklerini ve bu süreçte esnafın olası sıkıntılarını çözmek için gayret ettiklerini söyledi.

AK Parti hükümetinin esnafın kalkınması için her türlü hamleyi ortaya koyduğunu belirten Kılıç, "En son yürürlüğe konulan etkin politikalar neticesinde esnafımız rahat bir nefese kavuştu. İnşallah bundan sonra da esnafımızın daha çok kazanç elde etmeleri ve kendi dallarında daha fazla büyümeleri için AK Parti olarak elimizden gelen her gayreti sarf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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