Mardin'de öğrencilere kışlık bot yardımı

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MARDİN (AA) - Türk Kızılay İyilik Elçisi Emine Kavakçı, Kocaeli'nde topladığı kışlık botlarını Mardin'deki öğrencilere ulaştırdı.

Artuklu ilçesindeki Akıncı İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Kavakçı, Kızılay Şube Müdürlüğü ekipleriyle öğrencilere botları dağıttı.

Sirk ve palyaço gösterisinin de yapıldığı etkinlikte, çocuklara pamuk şeker hediye edildi.

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