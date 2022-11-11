Mardin'de LPG yüklü tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde LPG yüklü tanker ile otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı.

Mardin-Şanlıurfa kara yolunun Yaylım köyü kavşağında plakaları ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen LPG yüklü tanker ile Irak plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki bir yaşındaki bebek Rasan Hassan Hairan ile Hassan Kajran Hassan (25), Fin Bişar İbrahim (23) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

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