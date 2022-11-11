Midyat'ta, "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü öncülüğünde, Midyat Kaymakamlığı, Midyat Belediyesi ve Orman İşletme Şefliği iş birliğiyle Adalet Ormanı'nda fidan dikim programı düzenlendi.

Kaymakam Ahmet Solmaz, etkinlikte, İslam'ın ağaçlandırmayı ve yeşillendirmeyi emrettiğini söyleyerek, "Arzını artıramayacağımız tek şey toprak. Toprağı her şeyi ile korumamız gerekiyor. Mevcut zenginliğimiz olan tabiatı tüm samimiyetimiz ile korumalıyız. Bu faaliyetimiz hem kendimize hem de bizden sonra gelen nesillere birer nefes olacaktır." diye konuştu.

Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah da gelecek nesillere daha yaşanılabilir, iyi bir dünya ve çevre bırakılması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, fidanları toprakla buluşturdu.

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