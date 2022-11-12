Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Mardin'de esnafı ziyaret etti

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MARDİN (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mardin'de ziyaretlerde bulundu.

İnce, beraberindeki partililerle merkez Artuklu ilçesi Birinci Cadde'de esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

İnce, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, Ağrı'dan başlayan gezilerinin devam ettiğini, Van, Hakkari ve Şırnak'ın ardından Mardin'e geldiklerini söyledi.

Buradan da Şanlıurfa'ya gideceklerini, vatandaşların sorunlarını ve çözüm önerilerini dinlemeye devam edeceklerini belirten İnce, "Türkiye'de herkes aynı şeyi konuşuyor. Herkes hayat pahalılığı, geçim sıkıntısını ortaklaştırmış. Türkiye'nin batısı, kuzeyi, doğrusu, güneyi hiç fark etmez, herkes geçim sıkıntısını konuşuyor." dedi.

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