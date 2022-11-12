Nusaybin'de Nar Festivali düzenlendi

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MARDİN (AA) - Nusaybin ilçesinde Nar Festivali yapıldı.



Nusaybin Kaymakamlığı ve Belediyesi iş birliğinde kırsal Akarsu Mahallesinde Nar Festivali düzenlendi.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, festivalde, ilçenin artık huzur, kardeşlik, barış ve güvenin hakim olduğunu söyledi.



Nusaybinlilerin huzuru, barışı ve güvenini tercih ettiğini aktaran Kayabaşı, *Bu meydanı doldurmak suretiyle bizleri yalnız bırakmayan, huzuru, barışı, güveni, kardeşliği tercih eden bütün kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından stantlarda narlar sergilendi. Jüri tarafından seçilen nar şampiyonlarına Kaymakam Kayabaşı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Mustafa Gezer ve İlçe Emniyet Müdürü Erhan Koç tarafından ödül verildi.

Festivale, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, MHP İlçe Başkanı Bedrettin Aslan, HÜDA PAR İlçe Bakanı Halil Talayhan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen, Ticaret Borsası Başkanı Mahsum Özmen, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.



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