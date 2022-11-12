Mardin’de konser ve söyleşi programında "Çök Kapan Tutun" tatbikatı yapıldı

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MARDİN (AA) - Mardin'de sanatçı Metin Şentürk'ün konser ve söyleşi etkinliğinde, ülke genelinde uygulanan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce Atatürk Kültür Merkezinde Genç Bakış Açısı Programı kapsamında düzenlenen söyleşiye katılan sanatçı Metin Şentürk gençlerle bir araya geldi, konser verdi.

Vali Mahmut Demirtaş ve protokol üyelerinin katıldığı etkinlikte, AFAD İl Müdürü Davut Esen, tatbikat hakkında bilgi verdi.

Saat 18.57'yi gösterdiğinde cep telefonlarına eş zamanlı Türkçe ve İngilizce "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda ülke genelinde deprem anı çök-kapan-tutun tatbikatı yapılmaktadır." yazılı bildirimler geldi.

İkazın verilmesi üzerine katılımcılar "çök, kapan, tutun" tatbikatını gerçekleştirdi.

Tatbikatın ardından etkinlik kaldığı yerden devam etti.

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