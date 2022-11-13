TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, partisinin Mardin İl Başkanlığını açtı

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MARDİN (AA) - Teknoloji ve Kalkınma Partisi (TEK Parti) Genel Başkanı Ahmet Özal, partisinin Mardin İl Başkanlığının açılış törenine katıldı.

Merkez Artuklu ilçesinde bulunan TEK Parti İl Başkanlığı binasının açılışını yapan Özal, burada yaptığı konuşmada, barış ve kardeşlik mesajları verdi.



Barış ve kardeşliği hiçbir zaman kaybetmemek gerektiğini vurgulayan Özal, şunları söyledi:



"Rahmetli Turgut Özal'ın hayatının yetmediği noktalarda, yapamadıklarını biz yapacağız. Bu bizim görevimizdir, bize vasiyettir. Ben milletvekilliği yaptım, 10 sene boyunca rahmetli babamla birlikte bulundum. Mevki, makam peşinde değiliz. Ülkemize bir şey yapabilir miyiz, gelecek için, çocuklarımız ve torunlarımız için? Yapabilirsek ne mutlu bize. Biliyorum ki bunu başaracağız. Onun için yola çıktık."

Daha sonra parti binasında yapılan il kongresinde tek liste ile gidilen seçimde TEK Parti Mardin İl Başkanlığına Serdar Erbek seçildi.

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