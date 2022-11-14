Mardin'de kadına yönelik şiddetle mücadelede erkeklere verilen eğitimler sürüyor

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MARDİN (AA) - Mardin'de kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında erkeklere verilen eğitimler devam ediyor.



Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliği ve İl Müftülüğünün katkılarıyla belediyede görev yapan erkek personele yönelik eğitimler sürüyor.



27 Temmuz'da başlayan eğitimler Sanat Akademisi Toplantı Salonunda devam ederken, bugüne kadar 162 erkek personel eğitime katıldı.



Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını sürdüren Mardin Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle "Kadına El Kal-Ka-Maz" sloganıyla Mardin ve tüm ilçelerde 406 toplu taşıma aracında bulunan dijital ekranlarda KADES uygulamasının tanıtımını yaptı.

140 billboardda tanıtım yapılırken alışveriş merkezleri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında stantlar kuruldu. Çalışmalar kapsamda 1753 kadının telefonuna KADES uygulaması indirildi.

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